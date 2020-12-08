В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»

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9 декабря в 11.00 на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню Героев Отечества.

в 11:00 – открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации начальнику штаба - заместителю командира 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии майору Талабаеву Виталию Викторовичу. Мероприятие будет проходить по адресу: г. Самара, ул. Талабаева, 8;

в 12:00 – состоится открытие мемориальных досок Героям Советского Союза генерал-лейтенанту Балдину Анатолию Михайловичу, генерал-майору Буркину Михаилу Ивановичу, полковнику Сафонову Федору Матвеевичу, полковнику Хальзову Виктору Степановичу. Мероприятие будет проходить в войсковой части 34244 по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 94;

9 декабря пройдут уроки мужества в дистанционном формате с участием Героев Отечества для учащихся 9-11 классов, в том числе обучающихся в удаленном формате, передает пресс-служба облправительства.