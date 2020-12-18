В Самарской области педагоги и соцработники проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции

116

В Самарской области вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1500 человек. В первую очередь прививки сделали медицинским работникам, чтобы обеспечить устойчивость и бесперебойность работы больниц и поликлиник. На этой неделе к вакцинации подключились педагоги и социальные работники, которые также относятся к группам риска.

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину – и Научного центра имени Гамалеи, и Новосибирского центра «Вектор». Хорошие вакцины, я уже много раз об этом говорил, и безопасные, и эффективно действующие: до 97 процентов, говорят специалисты, уровень защиты, и ни одного серьёзного случая нет побочных явлений», - подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая прошла 17 декабря.

В Самарской области массовая вакцинация медработников началась на прошлой неделе. В регион поступило более 2500 доз вакцины «Спутник V». Сегодня дополнительно сверх запланированного область получила еще 1100 доз вакцины.

Чтобы начать поэтапную вакцинацию 60% населения области, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал от областного минздрава в кратчайшие сроки сформировать заявку на необходимое количество препарата и провести личную работу с поставщиками вакцины. «Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую», — подчеркнул Дмитрий Азаров. По поручению главы региона областной минздрав направил в федеральное ведомство письма о готовности системы здравоохранения продолжать вакцинировать население.

В регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже 1577 человек. Вслед за медработниками прививать начали учителей и соцработников. Главный врач Самарской городской поликлиники №13 Анна Кравец признается, сама сделала прививку от коронавируса, и другим советует. Рассказывает, в их медучреждение поступило более 500 доз вакцины. Уже привили порядка 70 педагогов. В числе первых – учитель русского языка и литературы школы №64 Светлана Никульшина. «Я общаюсь с большим количеством людей, с детьми, с коллегами, с родителями, - рассказала Светлана Александровна. - И поэтому я приняла для себя решение, что прививка мне просто необходима. В наше непростое время мы должны думать не только о себе, но и о безопасности окружающих, своих родных, близких, о своих пожилых родителях. История знает много примеров, когда прививка помогала спасти человечество от страшных эпидемий. И я верю в нашу медицину. Нам предлагают безопасные и эффективные прививки, которые прошли клинические исследования».

Прививку сделала и заместитель директора самарской школы №37 Елена Вепрева. «Вакцинация - это важная мера защиты здоровья. Так как я работаю в школе с детьми, а дети, как известно, зачастую бессимптомные носители этого вируса, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье окружающих, членов своей семьи, да и работоспособность, я прошла эту процедуру», - пояснила педагог.

Среди противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции - непереносимость к компонентам вакцины, возраст младше 18 и старше 60 лет, тяжелые хронические заболевания, беременность. После прививки необходимо в течение трех дней воздержаться от посещения бани, сауны, бассейна. Также в течение этого времени не рекомендуется употреблять алкоголь. Повторная вакцинация проводится через три недели.

«Вакцинация – это «золотой стандарт» профилактики, именно это вмешательство предотвратило самое большое число смертей в истории здравоохранения, - подчеркивает главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец. - Вакцинация и сейчас остается важнейшей защитой. У нас появился исторический шанс защитить себя, своих близких, остановить пандемию и спасти миллионы жизней».

Для проведения вакцинации жители, относящиеся к группам риска (медработники, педагоги, соцработники), могут обращаться в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. При поступлении больших партий вакцины категории будут расширены, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети