В Самарской области отметили День пожилого человека

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Программа фестиваля получилось насыщенной. Пожилых ждали мастер-классы по рукоделию, уроки танцев, приключения в виртуальной реальности, а также полезные лекции от благотворительного фонда «Старость в радость». Работала и диалоговая площадка, где участники могли задать вопросы представителям различных ведомств.Главным событием фестиваля стал праздничный концерт, во время которого губернатор Самарской областипоздравил земляков с праздником.«Здесь собрались люди, которые своей активностью, энергией, жизнелюбием могут дать 100 очков вперед представителям молодого поколения. За это вам огромное спасибо!», – сказал глава региона.Особые словам благодарности губернатор выразил ветеранам: «В этот день мы в первую очередь вспоминаем, что сделано старшим поколением для защиты нашей Родины на линии фронта и в тылу». Дмитрий Азаров попросил всех присутствующих включиться в подготовку к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. «Праздничные мероприятия не ограничатся одним днем 9 мая. Это и внимание к местам захоронений солдат, патриотическая работа в школах и вузах и, конечно, внимание к ветеранам. Давайте вместе сделаем так чтобы ни один участник войны и труженик тыла не был забыт», – призвал Дмитрий Азаров.Не осталось без внимания и волонтерское движение. С каждым годом в нем принимает участие все больше людей «серебряного возраста». «Наши волонтеры произвели настоящий фурор в дни Чемпионата мира по футболу, – сказал губернатор. –Ваша активность и гостеприимство сразили всех болельщиков ЧМ».Глава региона отметил: для того, чтобы создать достойные условия для активного, здорового долголетия, в регионе реализуются инициированные Президентом РФнацпроекты «Демография» и «Здравоохранение». Пожилым самарцам оказывают всестороннюю поддержку и на региональном уровне: это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, оказание социальных услуг на дому.Дмитрий Азаров также подчеркнул: «Сегодня крайне важно сделать так, чтобы вы чувствовали востребованность, были окружены вниманием, душевным теплом и передавали своей стране, Самарской области, ваши знания, жизненный, профессиональный опыт, мудрость, глубокое понимание преемственности истории, помогающей сохранить живую связь поколений, – сказал глава региона. – Наша задача сохранить и приумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел».В знак благодарности за вклад в развитие региона губернатор вручил представителям старшего поколения почетные награды. Так знаки отличия «За заслуги перед Самарской областью» получили председатель правления самарского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья»и почетный председатель самарского отделения организации ветеранов вооруженных сил РФ генерал–лейтенантПочетный знак «За заслуги в наставничестве» вручили сотруднику ПАО «Кузнецов» с 46-летним стажем. Почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения был отмечен первый зам председателя Самарской городской организации ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветеран педагогического трудаполучила знак «За труд во благо земли Самарской» за работу по созданию музея Ильи Репина в селе Ширяево. Также ряду участников фестиваля были вручены почетные грамоты, передает пресс-служба облправительства.