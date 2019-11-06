В Самарской области открывается сразу три современных модельных библиотеки

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12 ноября 2019 г. в библиотеке № 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» (ул. Николая Панова, 30);14 ноября 2019 г. в библиотеке-филиале № 18 МБУ «ЦБС городского округа Сызрань» (ул. Гагарина, 99);15 ноября 2019 г. в библиотеке №1 села Обшаровка, Приволжского района Самарской области (ул. Советская, д.91);Стоит напомнить, модернизация библиотек осуществляется в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура». Благодаря содействию проектного офиса*, в общей сложности было одобрено десять учреждений культуры Самарской области, которые получили серьезное финансирование из федерального бюджета на создание культурных центров нового типа. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей.Благодаря реновации, привычные учреждения культуры преображаются в абсолютно новые социокультурные пространства. Ультрасовременные культурные центры оснащены новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом. Новое пространство для интеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке – не только как к месту, где выдают книги, но и как к центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции.Что нового появится?Так, в Сызрани был проведен опрос читателей, в результате которого пересмотрели подход к зонированию помещения при составлении нового дизайн-проекта. Теперь в библиотеке вместо пяти традиционных залов появились 11 зон для читателей разных возрастов и для различной функциональной направленности. Появилось достаточно места для клубной работы, массовых культурно-просветительских мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий. К примеру, конференц-зал, арт-холл для художественных выставок, зона детского творчества и интернет-центр с доступом к Национальным электронным библиотекам и электронным ресурсам «ЛитРес», а еще библиокафе.Модельная библиотека в селе Обшаровка теперь оснащена сенсорными терминалами с игровым и развивающим модулями, планшетами, столами длярисования песком и водой, кукольным театром, развивающими играми для детей и подростков. Компьютерный класс на 6 рабочих мест подключен кНациональной электронной библиотеке. Создан абсолютно новый формат - «Молодежный центр». Это свободная площадка по развитию интеллектуальногопотенциала молодежи, уютное место встреч, в котором всё пространство разделено на четыре части: «Читай – город», «Библио – IQ», «Книжный лабиринт» и «Пространство для креативных идей».Демонстрация новых возможностейПрограммы мероприятий в дни открытия модельных библиотек обещают быть насыщенными. Они в полной мере продемонстрируют новые возможностипреобразованных учреждений культуры. Так, в библиотеке № 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» представят современную систему RFID-технологий, котораясделает процесс обслуживания читателей комфортным и более рациональным. Для гостей библиотеки будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по робототехнике и 3D-сканированию, песочной анимации. В день открытия прозвучат музыкальные вариации на цифровом пианино. А во времямузыкально-театральной постановкой «Писатели-классики о театре» будет использовано приобретенное в рамках национального проекта световое извуковое оборудование.Творческое пространство обновленной самарской библиотеки № 8 будет представлено разнообразными выставочными проектами:- галерейная площадка «Монпарнас»;- выставочный зал «Пятое измерение квадрата» к 140-летнему юбилею Казимира Малевича;- экспозиция «Менделеев. Система мироздания», посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;- галерея «неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча…Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой», приуроченная к началуперекрестного года литературы и театра Австрии и России;- музейная экспозиция «Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов» и другими экспозициями.Книжные фонды, благодаря участию в национальном проекте «Культура», значительно обновились, появилась или расширилась ценная подписка на электронные ресурсы, которые позволят читателям получать свободный доступ к необходимой литературе как дистанционно, так и в читальных залах модельных библиотек, передает пресс-служба СОУНБ.* Проектный офис по реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» включает Самарскую областную универсальную научнуюбиблиотеку, Самарскую областную юношескую библиотеку и Самарскую областную детскую библиотеку.