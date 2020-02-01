В «Самарский океанариум» переехали из Европы краснокнижные пингвины Гумбольдта

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«Самарский океанариум» долго готовился к прибытию редких птиц, только на оформление всех необходимых документов потребовалось более трех месяцев. Помимо этого, прибытие пингвинов усложнила разница в датах рождественских и новогодних праздников в России и в Европе. Пингвины прилетели в Самару прямым рейсом. Для транспортировки животных используются стандартизированные контейнеры, в которых поддерживается необходимая температура для создания нужного микроклимата. Так как оформление документов на таможне и проверка ветеринарных служб занимают время, аэропорт «Курумоч» подготовил для птиц специальное помещение, где так же поддерживался комфортный температурный режим и были созданы все условия, чтобы пингвинята прошли регистрацию без стресса.Пингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения и внесены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I. Любой зоопарк и океанариум обязан пройти проверку и получить разрешение этих международных организаций на содержание редких животных.Требования очень строгие, каждая птица контролируется с помощью специального чипа, а специалисты–кураторы должны пройти обучение и обладать высокой профквалификацией. В вольере пингвинов сложная многоступенчатая система кондиционирования и рециркуляции воздуха для обеспечения океанической среды обитания.Неудивительно, что к океанариумам выдвигают строгие требования. Только вдумайтесь в эти цифры: мировая популяция пингвинов Гумбольдта насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4 000 — в Перу. Вид достаточно уязвимый, так как мощная фаза течения Эль Ниньо в 1982—1983 годах препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65% популяции пингвина Гумбольдта. В неволе они доживают до 30 лет и более, а в дикой природе продолжительность жизни, как это не печально вдвое меньше.Наши пингвины были рождены в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус. Они пока совсем малыши, а половозрелого возраста достигнут в два года. Живут небольшими колониями и считаются очень заботливыми родителями. Птицы очень контактные, не боятся людей и дружелюбны.В среднем высота этих пингвинов достигает 65–70 см, а вес 4,5 — 5 кг. Под водой могут развивать скорость до 36 км/ч. Питаются преимущественно стайной рыбой, а также кальмарами и ракообразными. Предпочитает есть рыбку целиком, кусочки эта птица есть не будет.Мы пока не дали имена пингвинятам. Давайте сделаем это вместе в наших социальных сетях? Ждем ваших предложений под постом с видео о наших пингвинах. Предложивший самое интересное имя получит пригласительные в океанариум, передает пресс-служба «Самарского океанариума».Фото из открытых источников