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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре завершается подготовка городских пляжей к летнему сезону

6 июня 2019 15:07
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В настоящее время силами подрядной организации территория всех пляжей убрана от послепаводкового мусора.
В Самаре завершается работа по подготовке пляжей к грядущему купальному сезону. В текущем году для горожан будут открыты 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв.м.: на I очереди набережной - от спуска по ул. Ленинградская до спуска по ул. Вилоновская; на II очереди набережной - от спуска по ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»; от спуска по ул. Осипенко до дамбы, расположенной у Силикатного оврага; в районе Загородного парка; в районе спуска по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП «Санаторий Можайский»; в Красноглинском районе, за дамбой.

Кроме того, «в этом году, также как и прошлом, на пляже I очереди набережной реки Волга (в районе спуска по ул. Некрасовская) и в районе II очереди набережной (возле спуска по ул. Полевая) будут функционировать 2 специализированных пляжа, оборудованных всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха маломобильных групп населения», - пояснил заместитель начальника отдела муниципального заказа и организации доступной среды для маломобильных граждан Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Роман Фомин.

В настоящее время силами подрядной организации территория всех пляжей убрана от послепаводкового мусора. Объем собранного и вывезенного мусора составляет 195 кубометров. Произведено водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей от посторонних предметов. Также осуществлен завоз порядка 15 тысяч тонн песка, завершены работы по его планировке.

По словам заместителя руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Виктора Ненашева, на территории пляжей завершается установка порядка 1400 единицы пляжного оборудования. Также в рамках подготовки к летнему спортивному сезону 2019 года на территории городских пляжей планируется установить и спортивное оборудование. Кроме того, для проведения экспертизы Роспотребнадзором взяты пробы воды на соответствие санитарным нормам по микробиологическим, паразитологическим и гигиеническим показателям. Необходимо отметить, что забор проб будет осуществляться до 31 августа: в части исследования по микробиологическим показателям - еженедельно (по вторникам), по гигиеническим и паразитологическим – один раз в месяц.

«В период купального сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на воде. Так, уже на следующей неделе с 15 июня на пляжах городского округа Самара начнут свою работу 14 спасательных постов, на которых будут нести службу 44 специально обученных спасателя», - отметил заведующий сектором по обеспечению защиты населения Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Владислав Паринов.

Время работы спасательных постов:

с 15 июня по 15 августа – с 9.00 до 21.00;

с 16 августа по 15 сентября – с 9.00 до 20.00, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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