В Самаре завершается V региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье»

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Мероприятие организует департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, детский технопарк «Кванториум 63-регион», автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт образовательных технологий», Самарский государственный социально-педагогический университет.Всероссийский технологический фестиваль РобоФест - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.Соревнования проводятся по следующим номинациям: «Hello, Robot!» LEGO; «Hello, Robot!» OPEN; «РобоКарусель»; AeroNet; AutoNet.«РобоФест-Приволжье» является отборочным этапом всероссийских соревнований. Победители будут представлять Самарскую область на всероссийском технологическом фестивале в Москве.Цель фестиваля - развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно- технических профессий.В V региональном робототехническом фестивале примут участие около 200 команд, более 500 участников – воспитанников дошкольных образовательных учреждений от 5 до 7 лет и учащихся общеобразовательных организаций с 2 по 11 классы.Главным судьей фестиваля назначен Дмитрий Мезенцев, федеральный судья программы Робототехника «Инженерно-технические кадры инновационной России», инженер-мехатроник НОЦ Робототехники Самарского университета.Фестиваль будет транслироваться в on-line режиме на канале YOUTU.BE, передает пресс-служба облправительства.