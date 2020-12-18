В Самаре увековечили память кавалера ордена Красной Звезды фронтовика Стычкова. Видео

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В Самаре открыли мемориальную доску Стычкову Константину Георгиевичу, который за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней.

В торжественной церемонии приняли участие жена ветерана Таисия Стычкова, командование и военнослужащие 2 армии Центрального военного округа, ветераны и действующие представители контрразведки, руководители и педагоги школы, юнармейцы. Последние прочитали стихи про фронтовика, рассказали собравшимся его биографию.

Мемориальная доска была открыта на стене у центрального входа в общеобразовательную школу № 49, расположенную в Промышленном районе города Самары. Ранее, 28 октября 2020 года, школе было присвоено имя ветерана военной контрразведки Стычкова К. Г., который внес большой вклад в патриотическое воспитание учащихся школы.

Константин Георгиевич Стычков родился 4 ноября 1923 года. В ноябре 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Подготовку проходил в г. Абакан, где формировалась 309-я Сибирская стрелковая дивизия. В апреле 1942 г. дивизия была направлена на фронт под Воронеж. В 1943 г. в составе Воронежского фронта участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал Украину. С мая 1944 г. служил в военной контрразведке «Смерш». Воевал на территории Польши, Германии и закончил войну в Чехословакии. После войны Константин Георгиевич служил на Украине, в группе советских войск в Германии, Уральском военном округе, Тихоокеанском пограничном округе на Чукотке, в 4-й отдельной армии ПВО в Куйбышеве.

Видео здесь.