В Самаре специалисты ответят на вопросы граждан о действующих и планируемых мероприятиях социальной поддержки многодетных семей

151

Запись на прием по телефону.



28 февраля с 10:00 до 16:00 по адресу Революционная 107, руководитель управления по правовым и жилищным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о.Самара и другие специалисты ответят на вопросы граждан о действующих и планируемых мероприятиях социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих ребенка - инвалида, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Всем обратившимся ответят на вопросы по темам:

-единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения;

-приобретение компьютеров для детей с ОВЗ;

-социальные выплаты на приобретение /строительство жилья;

-бесплатное питание и посещение спортивных секций;

Приглашают обсудить проблемы, возникающие у граждан при получении ипотечного кредита и использования материнского капитала, а также другие вопросы, относящиеся к компетенции Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о.Самара.

Запись на прием по тел. 260-18-18, 264-82-30.



