В Самаре прошёл финал официальной лиги КВН «Самара»

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За титул самой веселой и находчивой команды региона сразились:«Шишка»-г. Тольятти«Медведь»- СамГМУ«Тронулись»-СамГУПС«Сборная Спортфака СГСПУ»«ЭлектроДмитрий»-ПАО «МРСК Волги»«2х2»-СНИУ им.КоролеваПобедителем официальной лиги КВН "Самара" стала команда СамГУПС "Тронулись". Почетное второе место у ребят из "ЭлектроДмитрий", а на третьем - команда "Шишка" из Тольятти.Губернатор поблагодарил веселых и находчивых за игру и поздравил финалистов."Все мы должны поблагодарить эти замечательные команды за этот сезон, и за прекрасный, по-настоящему новогодний и праздничный финал. Спасибо вам, ребята! - обратился Глава региона к финалистам. - Игра получилась роскошной."Теперь чемпионы будут представлять СО на 31-м международном фестивале команд КВН "КиВиН-2020" в Сочи, который пройдет с 12 по 25 января. Пожелаем ребятам удачи, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.