В Самаре прошёл финал официальной лиги КВН «Самара»
13 декабря 2019 23:40
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За титул самой веселой и находчивой команды региона сразились:
«Шишка»-г. Тольятти
«Медведь»- СамГМУ
«Тронулись»-СамГУПС
«Сборная Спортфака СГСПУ»
«ЭлектроДмитрий»-ПАО «МРСК Волги»
«2х2»-СНИУ им.Королева
Победителем официальной лиги КВН "Самара" стала команда СамГУПС "Тронулись". Почетное второе место у ребят из "ЭлектроДмитрий", а на третьем - команда "Шишка" из Тольятти.
Губернатор поблагодарил веселых и находчивых за игру и поздравил финалистов.
"Все мы должны поблагодарить эти замечательные команды за этот сезон, и за прекрасный, по-настоящему новогодний и праздничный финал. Спасибо вам, ребята! - обратился Глава региона к финалистам. - Игра получилась роскошной."
Теперь чемпионы будут представлять СО на 31-м международном фестивале команд КВН "КиВиН-2020" в Сочи, который пройдет с 12 по 25 января. Пожелаем ребятам удачи, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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