В Самаре пройдёт телемост с главным зимним волшебником – Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга

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2 декабря 2020 года в 15.00 час состоится традиционная праздничная пресс-конференция с Дедом Морозом из Великого Устюга как для юных корреспондентов, так и профессионального сообщества самарских журналистов. Телемост пройдет в онлайн-формате на площадке пресс-центра «Комсомольская правда» (ул. Лесная, 9). Вместе с Дедом Морозом в конференции примут участие звёзды телеканала НТВ.

С ноября этого года Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ начали грандиозное путешествие по России, чтобы в каждом уголке нашей необъятной страны исполнились самые заветные желания детей и взрослых, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в чудеса. Это уже 5-ое юбилейное «Путешествие Деда Мороза с НТВ», и оно будет особенным. Из-за пандемии Дед Мороз, к сожалению, не сможет приехать в каждый город, но через волонтёров он исполнит желания и передаст подарки детям, которые написали письмо Дедушке.

В этом году «Путешествие Деда Мороза» охватит 35 населённых пунктов: Сахалин, Владивосток, Якутск, Новосибирск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, Барнаул, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Самара, Пермь, Чебоксары, Ижевск, Казань, Саранск, Йошкар-Ола, Уфа, Сочи, Владикавказ, Симферополь, Элиста, Кизилюрт, Майкоп, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Сыктывкар, Петрозаводск, Воронеж, Химки, Красногорск и Москва.

В рамках юбилейного «Путешествия» также проходит фестиваль талантов для детей из социальных учреждений. Участники фестиваля представят свои творческие таланты как сольно, так и в составе коллективов. Лучшие выступления, отснятые на видео и опубликованные на личной страничке в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram или Facebook с хештегом #ТАЛАНТЫНТВ, смогут попасть в эфир телеканала НТВ.

За последние четыре года Дед Мороз вместе с командой НТВ проехал 51 000 километров — от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков. За это время были исполнены самые искренние и необычные желания. Чтобы все заветные желания исполнились, «Путешествие Деда Мороза с НТВ» и благотворительный фонд «Ты супер!» запустили совместную добрую акцию #ЯДЕДМОРОЗ. Каждый, кто присоединится к ней, станет добрым волшебником и сможет помочь исполнить мечты всех тех, кто в этом особенно нуждается.

Проект активно поддерживают волонтеры со всей России. В этом году добровольцы будут доставлять подарки в социальные учреждения и семьи, а Дед Мороз снова станет гостем Международного форума добровольцев. «Путешествие Деда Мороза с НТВ» пройдёт при поддержке волонтерского проекта «Добро в России» и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, передает пресс-служба облправительства.