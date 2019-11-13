В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»

87

На два дня Самара станет центром притяжения участников национального форума. В событии примут участие представители азербайджанских общественных объединений всех регионов Приволжского Федерального округа, а также видные общественные деятели, ученые, представители органов законодательной и исполнительной власти Самарской области, члены Общественной палаты и лидеры национальных общественных организаций.В рамках Дней азербайджанской культуры запланированы следующие мероприятия:- 15.11.2019 - 10:00 - 10:30 - церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери - Родине» (площадь Славы);- 15.11.2019 - 11:00 - 13:00 - круглый стол «Волга – Каспий: незримый мост мира» (Самарская Губернская Дума, зимний сад);- 15.11.2019 - 18:00 - 20:00 - гала-концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области (муниципальный ДК «Заря», проезд 9 Мая, 16);- 16.11.2019 - 11:30 - 13:00 - литературный меджлис, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (Дом дружбы народов, ул. Воронежская, 9).В гала-концерте запланированы выступления танцевальных коллективов «Хаял» и «Алпан», созданных при Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области». Также можно будет послушать выступления лауреатов Всероссийских музыкальных конкурсов – Наиля и Аиды Акперовых, Ульви Пашазаде, Яссмен Рзаевой, Интигама Абдуллаева и клавишника Тофига Насирова.Благодаря успешной реализации государственной национальной политики Самара и регион в целом становятся центрами притяжения азербайджанских общественных объединений и национально-культурных автономий Приволжского Федерального округа.Работа национально-культурных организаций направлена на поддержание атмосферы добрососедства и равноправного сотрудничества России и Азербайджана. Проведение Дней азербайджанской культуры в Самарской области - значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Самарской областью, регионами Приволжского Федерального округа и Азербайджанской Республикой. Это откроет новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества, передает пресс-служба горадминистрации.