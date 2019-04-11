В Самаре пройдет фестиваль Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области

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Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи.Областная Лига КВН трудовой молодежи – это социально значимый проект, организован впервые. К участию в играх приглашаются команды КВН предприятий и заводов, организаций и фабрик Самарской области.Лига уже приобрела масштаб молодежного движения, которое объединяет широкие массы трудовой молодежи, способствует развитию культурной и творческой деятельности молодых специалистов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации