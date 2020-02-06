В Самаре открылся второй пункт приема фотографий красноармейцев для музея «Дорога Памяти»
6 февраля 2020 17:55
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- Очень высокая вовлеченность у жителей региона, утром были очереди, сто человек, - сказал начальник Дома Офицеров Александр Назаренко. - Сегодня открыли еще один пункт, чтобы людям не приходилось стоять в очередях.
Напомним, что пункт оцифровки был открыт в Самаре в библиотеке Дома Офицеров 4 февраля. Одним из первых его посетил 94-летний Герой Советского Союза, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Владимир Иванович Чудайкин. Он призвал жителей региона активно принять участие в акции и не дать переписать историю великой победы.
Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны, и станет одним из крупнейших мировых памятников.
Пункты оцифровки в библиотеке Дома офицеров в Самаре работают с 11:00 до 18:00, кроме среды и субботы, передает пресс-служба ЦВО.
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