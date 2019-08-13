В Самаре молодой человек защитил женщину от грабителя

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Она рассказала, что вечером возвращалась домой с работы. Когда она открыла дверь и вошла в подъезд, неизвестный мужчина зашел за ней. Он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, отобрал сумку и скрылся. Женщина выбежала на улицу и начала звать на помощь, указывая на убегающего мужчину. Находившийся неподалеку 26-летний местный житель Александр Поляков услышал крики и без промедления начал преследование. Погоня длилась недолго, хорошая спортивная подготовка позволила ему догнать злоумышленника, которого он удерживал до приезда сотрудников патрульно-постовой службы полиции.Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 32-летний житель Кинельского района, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и кражи.В настоящее время все похищенные вещи возвращены потерпевшей. «Он очень бесстрашный, смелый человек, молодец. Побольше бы таких парней, – отметила благодарная женщина.«Страха никакого не было. Я не думал, просто побежал за ним и всё, – рассказал Александр, – на месте той женщины могла быть и моя мама». Как выяснилось, он уже не впервые приходит на помощь в опасной ситуации. Подобный случай произошел несколько лет назад – тогда неравнодушный самарец спас девушку у банкомата от вооруженного грабителя.В отношении задержанного в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», мужчина заключен под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области