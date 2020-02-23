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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре артиллеристы ЦВО провели праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

23 февраля 2020 23:26
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Салют был проведен 30-ю залпами с темпом в 30 секунд из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
В Самаре военнослужащие артиллерийских подразделений 2-й Гвардейской армии ЦВО провели праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Представление для жителей и гостей города прошло на набережной второй очереди реки Волги. Салют был проведен 30-ю залпами с темпом в 30 секунд из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте до 100 метров. Горожане смогли увидеть несколько видов праздничных салютов, таких как «Вега» и «Ассоль», представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый).

В проведении салюта приняли участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники, передает пресс-служба ЦВО. 
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Комментарии


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23 февраля 2020  23:26
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В Самаре артиллеристы ЦВО провели праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
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