В Самаре артиллеристы ЦВО провели праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

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Представление для жителей и гостей города прошло на набережной второй очереди реки Волги. Салют был проведен 30-ю залпами с темпом в 30 секунд из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте до 100 метров. Горожане смогли увидеть несколько видов праздничных салютов, таких как «Вега» и «Ассоль», представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый).В проведении салюта приняли участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники, передает пресс-служба ЦВО.