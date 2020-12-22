В Самаре акция «Новогодний маршрут» стала традиционной.

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И быстро, и экологично, и нарядно: электротранспорт практически ничем не уступает саням главного новогоднего волшебника. Праздничная атмосфера в поездке – дело рук креативного коллектива самарского муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».

Акция «Новогодний маршрут», впервые проведенная в прошлом году, нашла большой позитивный отклик у пассажиров, так что намерение сделать ее традиционной реализовано. Для этого выбрали трехсекционный трамвай, который курсирует по маршруту № 5 от улицы Чапаевской до Барбошиной поляны. В свой первый необычный рейс трамвай выехал сегодня из городского депо, где всю минувшую ночь во время предрейсовой подготовки его украшали гирляндами, объемными снежинками и другой новогодней атрибутикой на радость самарцам. О новом аудиоконтенте тоже позаботились: на протяжении маршрута настроение поднимает музыкальное сопровождение; звуковая «дорожка» ничуть не мешает привычному объявлению остановочных пунктов.

Необычную и ответственную миссию – вести самый заметный на линии состав, удивляя пассажиров и других участников движения, доверили вагоновожатой-Снегурочке. Сегодня она сменила форменный жилет на бархатную шубку. Разве что от рукавичек пришлось отказаться – ради безопасности управления электротранспортом.

«На этом маршруте я уже 11 лет. Очень люблю, когда моя смена приходится на новогоднюю ночь: город выглядит сказочно, люди встречаются только добродушные. Несмотря на то, что в этот раз попутчиков вряд ли будет много, ведь большинство горожан планируют отметить праздник дома из-за пандемии, я и мои коллеги решили не падать духом и заранее поднимать людям настроение», - рассказала водитель трамвая МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Наталья Дудецкая.

Впрочем, в сегодняшнем предновогоднем рейсе она – не единственная Снегурочка. Чтобы пассажирам досталось вдоволь внимания, к акции подключилась коллега по цеху. Такая роль для нее дебютная.

«Этот год выдался особенно трудным из-за коронавируса, поэтому очень хочется пожелать радости, здоровья, чтобы пандемия закончилась как можно быстрее. С этими добрыми мечтами мы открываем акцию «Новогодний маршрут», - отметила сотрудник городского депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Любовь Иванова.

Компанию составил, конечно же, Дед Мороз, а «по совместительству» – мастер МП «ТТУ». Впервые в экипировке и этого персонажа – изменения. Над пышной бородой – защитная маска, которая стала обязательным аксессуаром в 2020 году.

«О необходимости ношения масок в общественных местах, конечно, напоминаем даже в таком праздничном рейсе. Но не менее важно доставить пассажирам маленькую радость – это мне только в удовольствие! Главное – не пропустить ни одного человека, заходящего в салон, и сделать сюрприз», - пояснил сотрудник МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Владимир Улитин.

Перво-наперво раздали вкусные угощения – мандарины, которые, как известно, благодаря содержанию витамина С, повышают иммунитет. Все полезное – актуально. В соответствии с требованием времени, обращаясь к дисциплине пассажиров, для сегодняшнего рейса заготовили несколько коробок с масками. В поездках и хлопотах при подготовке к Новому году у самарцев еще много поводов ими воспользоваться, ведь в общественных местах и старый год в масках провожают, и новый год предстоит встретить в них же. Впрочем, для домашнего маскарада сотрудники «ТТУ» заготовили попутчикам в подарок и совсем другие маски – яркие, блестящие. Самые смелые облачились в них прямо в трамвае. Но у кондуктора глаз, что называется, наметан, и без билета не удалось проехаться никому. А его, как известно, продают только тем, кто соблюдает требования безопасности в непростой эпидемиологической ситуации.

«Пандемия повлияла на многие планы у многих людей. Но вряд ли найдется хоть один человек, который даже в такой ситуации не ждет Нового года с новыми надеждами. Всем хочется чего-то хорошего, доброго, необычного, сказочного встретить на своем пути. Сегодня такая встреча у меня состоялась. Никак не ожидала! Во время поездки даже забыла про все плохое. Еду с улыбкой – лучше заразительно улыбаться! И спасибо всем, кто о таких акциях не забывает», - поделилась эмоциями пассажир Юлия Голомаздина.

«Снегопада давненько не наблюдалось. Но для создания светлого новогоднего настроения есть ведь и другие вещи. Иной раз неожиданные и простые подарки, внимание к людям радуют не меньше. Сегодня как раз такой случай», - говорит пассажир Иван Лапин.

Чем ближе к Новому году, тем больше трамваев будет выходить в рейс наряженными. В депо получили соответствующее поручение от руководства транспортного муниципального предприятия.

«Планируется, что около сотни салонов трамваев украсим. И такими они будут на маршрутах до Старого Нового года. А в целом то количество подвижного состава, которое ежедневно в будни задействуется на линиях, мы сохраним, что позволит обеспечить социальное дистанцирование. Жизнь продолжается, люди больше ездят сейчас за подарками для своих близких. В ближайшее время будет принято решение о регламенте работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Однако ситуация сложилась так, что встречать Новый год лучше все-таки дома, ведь это, в первую очередь, семейный праздник», - подчеркнул директор МП Самары Михаил Ефремов.

Стоит также отметить, что и персоналу самарских трамвайных депо акция «Новогодний маршрут» пришлась по душе. Некоторые, не раздумывая, готовы вместо униформы надеть костюмы главных новогодних персонажей. Так, только в Кировском депо роль на себя уже «примеряли» в прошлом году два Деда Мороза и столько же Снегурочек. В этом году сказочный «десант» в расширенном составе приглашает пассажиров «на борт», чтобы на разных маршрутах внести свою лепту в праздничное настроение горожан, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации