В СамГМУТ состоится открытие выставочной экспозиции, посвященной подвигу самарских врачей в годы ВОВ

47

В условиях военного времени на долю медиков выпали тяжелые испытания. В этот период на территории области работали 54 тыловых госпиталя. Для ускоренной подготовки медицинских специалистов в регионе на базе Куйбышевского медицинского института была создана военно-медицинская академия.За время своего существования КВМА отправила на фронт и прифронтовые области 1793 военных врача. Медицинский институт был одним из зачинателей традиций военно-медицинского образования в России. За годы войны в его стенах были подготовлены 432 врача, большинство из которых ушли на фронт.Около 100 сотрудников СамГМУ – участники Великой Отечественной войны. В годы войны на территории области сформировались обширные сети эвакуационных госпиталей, за которыми были закреплены города и сельские районы для оказания шефской помощи. В указанный период врачи вернули в ряды действующей армии 70,6 % раненых.В экспозициях будет представлена история возникновения и деятельность медицинских учреждений областной столицы в военные годы, а также биографии военных медиков, которые ушли на фронт из стен СамГМУ.Мероприятие пройдет 5 ноября в музее истории СамГМУ по адресу ул. Чапаевская, 89. Начало в 15.00, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети