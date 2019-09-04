В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру и рыбу

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"Чтобы выбрать хорошую рыбу, нужно руководствоваться оценкой её внешнего вида и запаха. Покупая свежую рыбу, внимательно изучите ее внешний вид. Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта. Консистенция рыбы не должна быть сильно волокнистой - это признак того, что размороженная рыба растаяла и ее повторно заморозили", - сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Протасов.По его словам, икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться. Протасов добавил, что этим пользуются многие производители, и под понятием "лососевая икра" в баночке может быть что угодно, вплоть до намешанной "каши" из всех видов."Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом", - сказал Протасов.Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест – в среднем с середины мая по октябрь-декабрь. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Упаковка не должна быть вздутой, иначе в ней есть недопустимые виды микробов. В магазине икра должна храниться при температуре от –4 до –6 °С, уточнил Протасов.