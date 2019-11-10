Я нашел ошибку
Главные новости: 
Женщину сняли с рейса, после чего самолет в 6.55 (5.55 мск) вылетел в Сочи.
Самолет Челябинск-Сочи сел в Самаре из-за курившей в туалете пассажирки
Женщине оказывают всю необходимую помощь. Рядом с ней сейчас находится психолог.
Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице
Почётное звание
В Москве в возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Россияне увидят транзит Меркурия
Россияне увидят транзит Меркурия
Самарец украл из магазина 29 пачек масла
Самарец украл из магазина 29 пачек масла
Внедорожник из Самары влетел в отбойник, кусок которого проткнул ногу пассажиру
Внедорожник из Самары влетел в отбойник, кусок которого проткнул ногу пассажиру
В Самарской области поезд сбил мужчину в наушниках Он шел по колее около рельсов.
В Самарской области поезд сбил мужчину в наушниках
сегодня  Воскресенье,10 ноября, 16:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/11:
USD 63.73
0
EUR 70.42
-0.13
Новости /  Общество /  Социум  

В Москве в возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

10 ноября 2019 13:52
114
Почётное звание
В одной из московских больниц после продолжительного заболевания скончался заслуженный пилот СССР Иван Погорелов. Ему было 106 лет, передает life.ru. Об этом сообщает Пятый канал.

Погорелов — уроженец Ростовской области. В 1933 году он поступил в Батайскую лётную школу, где проучился четыре года. А после выпуска он продолжил работать там же пилотом-инструктором.

В начале войны, в 1941 году, Погорелова направили в Курганскую авиашколу. Там пилот занимал все возможные лётные должности, дослужившись до начальника училища. За годы работы он летал на таких самолётах, как УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

В 1951 году окончил командные курсы в Северной столице, затем работал заместителем командира по лётной подготовке Днепропетровской авиагруппы Гражданского воздушного флота (ГВФ), заместителем начальника Западно–Сибирского управления ГВФ, командиром объединённого авиационного отряда ГВФ в Челябинске и командиром отдельной авиагруппы ГВФ в Магадане.

С конца 1960 года Погорелов служил начальником Кировоградской школы высшей лётной подготовки. Уже в ней он освоил пилотирование воздушных судов Ан-2, Ли-2, Ил-14, Як-40 и Ан-24.

Почётное звание "Заслуженный пилот СССР" Погорелов получил в 1969 году. В последние годы он проживал в Москве. 



Фото © Кировоградская лётная академия/life.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 ноября 2019  14:56
Женщине оказывают всю необходимую помощь. Рядом с ней сейчас находится психолог.
Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским
Женщине оказывают всю необходимую помощь. Рядом с ней сейчас находится психолог.  Социум
108
10 ноября 2019  13:52
Почётное звание "Заслуженный пилот СССР" Погорелов получил в 1969 году. В последние годы он проживал в Москве.
В Москве в возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Почётное звание "Заслуженный пилот СССР" Погорелов получил в 1969 году. В последние годы он проживал в Москве.   Социум
113
9 ноября 2019  20:14
На встрече обсуждались как перспективные вопросы развития вуза, так и будничные, как, например, строительство тротуара от общежития до учебного корпуса на улице Потапова.
Дмитрий Азаров встретился с активистами Самарского​ университета
На встрече обсуждались как перспективные вопросы развития вуза, так и будничные, как, например, строительство тротуара от общежития до учебного корпуса на улице... Социум
311
Весь список

Здравоохранение
9 ноября 2019  13:10
В Самарской области ввели карантин по бешенству
В Самарской области ввели карантин по бешенству
Выставки кошек и собак под строжайшим запретом. Здравоохранение
383
6 ноября 2019  18:46
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом.
Михаил Ратманов и Виктор Казаков посетили отдалённые районы губернии
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом. Здравоохранение
423
5 ноября 2019  15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.
Подмосковные врачи поставили на ноги пациента, который не мог ходить 15 лет
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.  Здравоохранение
361
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14742
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14618
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14586
Весь список
Туризм
7 ноября 2019  13:49
В Самаре два дня будет работать поезд-музей
В Самаре два дня будет работать поезд-музей
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции. Туризм
372
7 ноября 2019  11:24
Самарская область входит в топ-5 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью
Самарская область входит в топ-5 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью
В санаториях Самарской области поздней осенью тратят на санаторное проживание, питание и лечение 2280 рублей в день. Туризм
238
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
542
Весь список
Образование
8 ноября 2019  14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек.
В СамГТУ стартовал проектный интенсив Политех.NET
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек.  Образование
341
6 ноября 2019  22:56
На должность руководителя вуза претендуют всего два человека.
Ректора самарского «политеха» выберут 15 ноября
На должность руководителя вуза претендуют всего два человека. Образование
329
6 ноября 2019  12:58
В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов
В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным участием Фестиваль методических идей молодых педагогов
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол. Образование
352
Весь список

Культура
10 ноября 2019  10:31
Александра Пахмутова продолжит праздновать юбилей Сегодня на сцене Большого театра ее поздравят друзья.
Александра Пахмутова продолжит праздновать юбилей
Сегодня на сцене Большого театра ее поздравят друзья. Культура
166
9 ноября 2019  15:10
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры.
Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Александру Пахмутову с юбилеем
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры.  Культура
305
9 ноября 2019  10:32
Александре Пахмутовой исполняется 90 лет
Александре Пахмутовой исполняется 90 лет
Всего на счету композитора – около 400 песен.  Культура
485
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15379
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
64
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
108
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
303
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
468
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
603
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
425
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
297
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
375
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
517
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
389
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1423
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2023
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1381
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1680
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1854
Весь список

Мероприятия
Самарская область принимает чемпионат России по боксу
В Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное празднование Дня сотрудника органов внутренних дел
По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные