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Новости /  Общество /  Социум  

В Кошкинском районе Самарской области обнаружен еще один очаг африканской чумы свиней

13 февраля 2020 15:38
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В настоящее время в Нижней Быковке осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага.
На территории села Нижняя Быковка в Кошкинском районе Самарской области в одном из частных подворьев погибли два диких кабана, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в условиях неволи. По результатам проведенных лабораторных исследований патматериала от павших кабанов, был выявлен ДНК вируса АЧС.

В настоящее время в Нижней Быковке осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта).

В адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий. Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней находятся под контролем Управления.

Напомним, с начала 2020 года африканская чума свиней была зафиксирована в двух районах Самарской области. В Кошкинском районе на территории охотхозяйства в течение нескольких дней были обнаружены 6 погибших диких кабанов. В карантинной зоне были уничтожены свыше 230 домашних свиней.

В Красноярском районе на территории личного подсобного хозяйства в селе Новый Буян от АЧС погибли пять кабанов. Всего в загоне у жителя села содержалось 16 кабанов. Всех животных пришлось ликвидировать, как этого требуют ветеринарные правила. Кроме того, процедура изъятия и уничтожения домашних свиней будет проведена и в остальных личных подворьях села Новый Буян. Такие меры необходимы для блокирования распространения АЧС, передает mcx-samara.ru


Фото:     mcx-samara.ru
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