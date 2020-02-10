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Новости /  Общество /  Социум  

В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»

10 февраля 2020 18:48
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Экспонаты выставки – коллекция авторских кукол мастеров Самары и области.
12 февраля в 12:00 в Доме-музее В. И. Ленина (Самара, улица Ленинская, 131) откроется выставка «Свет мой, куколка, скажи…».

Экспонаты выставки – коллекция авторских кукол мастеров Самары и области. Рукотворная кукла является своеобразным культурным кодом, который указывал нашим предкам ориентиры жизненного пути.

Представленные в экспозиции куклы расскажут о национальном составе Самары и губернии, продемонстрируют особенности костюма нашего края, поведают о традициях и обрядах наших предков.

Большая часть экспонатов – сшивные куклы из лоскутков ткани, воспроизводящие образы различных социальных слоёв русского общества: крестьяне, мещане, купцы. Значительную часть коллекции составляют куклы, выполненные в исконно народных традициях: закрутки, скатки, куклы из природных материалов.

Выставка ориентирована на самый широкий круг посетителей: от воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ и студентов до знатоков и любителей народного творчества, передает пресс-служба минкульта СО. 
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Комментарии


Социум
10 февраля 2020  18:48
Экспонаты выставки – коллекция авторских кукол мастеров Самары и области.
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Экспонаты выставки – коллекция авторских кукол мастеров Самары и области.   Социум
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