В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»

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Экспонаты выставки – коллекция авторских кукол мастеров Самары и области. Рукотворная кукла является своеобразным культурным кодом, который указывал нашим предкам ориентиры жизненного пути.Представленные в экспозиции куклы расскажут о национальном составе Самары и губернии, продемонстрируют особенности костюма нашего края, поведают о традициях и обрядах наших предков.Большая часть экспонатов – сшивные куклы из лоскутков ткани, воспроизводящие образы различных социальных слоёв русского общества: крестьяне, мещане, купцы. Значительную часть коллекции составляют куклы, выполненные в исконно народных традициях: закрутки, скатки, куклы из природных материалов.Выставка ориентирована на самый широкий круг посетителей: от воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ и студентов до знатоков и любителей народного творчества, передает пресс-служба минкульта СО.