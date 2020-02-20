В ДК «Победа» состоится Фестиваль искусств «SUN ART», посвященный Дню человека с синдромом Дауна

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Инклюзивный «Театр без границ» проводит VIII фестиваль искусств «SUN ART» с целью информирования населения о проблемах детей-инвалидов, разрушения стереотипов вокруг людей с синдромом Дауна и привлечения внимания к проблеме их интеграции в общество.В праздничной программе:- выступление Лауреата первой степени Первого инклюзивного конкурса многожанрового искусства «Особые таланты» «Театр Без Границ»;- выступления взрослых и детских коллективов: театр «Астрей» (г. Новокуйбышевск), хореографический коллектив «Конфетти» (г. Самара), танцевальный коллектив «Магия танца» (г. Самара) и др.;В мероприятии примут участие представители различных общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования и службы семьи, частныхмедицинских компаний, бизнес-структур.Вход свободный, передает пресс-служба ДК "Победа".