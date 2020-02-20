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Новости /  Общество /  Социум  

В ДК «Победа» состоится Фестиваль искусств «SUN ART», посвященный Дню человека с синдромом Дауна

20 февраля 2020 14:11
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Инклюзивный «Театр без границ» проводит VIII фестиваль искусств «SUN ART» с целью информирования населения о проблемах детей-инвалидов.
21 марта в Доме культуры «Победа» (пр.Кирова, 72А) пройдёт ежегодный Фестиваль искусств «SUN ART», посвященный Дню человека с синдромом Дауна.

Инклюзивный «Театр без границ» проводит VIII фестиваль искусств «SUN ART» с целью информирования населения о проблемах детей-инвалидов, разрушения стереотипов вокруг людей с синдромом Дауна и привлечения внимания к проблеме их интеграции в общество.

В праздничной программе:

- выступление Лауреата первой степени Первого инклюзивного конкурса многожанрового искусства «Особые таланты» «Театр Без Границ»;
- выступления взрослых и детских коллективов: театр «Астрей» (г. Новокуйбышевск), хореографический коллектив «Конфетти» (г. Самара), танцевальный коллектив «Магия танца» (г. Самара) и др.;

В мероприятии примут участие представители различных общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования и службы семьи, частных
медицинских компаний, бизнес-структур.

Вход свободный, передает пресс-служба ДК "Победа".

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Комментарии


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