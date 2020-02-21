В Агропарке «Самара» на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» будет развернута полевая кухня

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Все посетители «Ярмарки вкусов» смогут попробовать знаменитую армейскую гречневую кашу и тушеную картошечку с тушенкой из мяса дичи с дымком.Прообразом полевой кухни являлись мобильные печи на колесах для выпечки хлеба и сушки сухарей, которые появились во французской армии во времена Наполеона. Но, первая массовая полевая кухня для приготовления первых и вторых блюд появилась в Российской армии в 1900 году – это кухня Боголюбова, смонтированная на конной двуколке.В 1906 году своя «гуляшная пушка», как в шутку называли солдаты немецкой армии, появилась в Германии, а в 1909 году и в Австрии.В Первую мировую войну свои полевые кухни появились у французов, итальянцев, британцев и американцев.Сегодня по нормам довольствия на одного бойца Вооруженных сил РФ в день положено не менее 650 гр хлеба, 250 гр мяса, 120 гр рыбы, 120 гр крупы, 30 гр макарон, 30 гр растительного и 45 гр сливочного масла, а также картофель, капуста, морковь, сыр, молоко, чай, кофе, соль, сахар, перец, лавровый лист и витаминные добавки.Общая калорийность дневного рациона в армии должна быть не ниже 3595 Ккал в сутки, передает пресс-служба облправительства.