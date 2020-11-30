В 2020 году органами службы занятости запланировано обучение порядка трех тысяч людей старшего поколения

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Второй год подряд реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, дает бесплатную возможность безработным и занятым людям старшего поколения повышать уровень своих компетенций, обучаться новым или смежным профессиям, востребованных региональным рынком труда.

Вопросу профессионального совершенствования работающей части населения, а также тех, кто хочет возобновить свою трудовую деятельность, Глава Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание.

Среди завершивших обучение 22 работника АО «Авиакор - авиационный завод». Обучение в рамках договора с центром занятости Самары велось на базе Самарского университета по программе повышения квалификации на тему: «Конструкция и техническое обслуживание планера, силовой установки и авиационного и радиоэлектронного оборудования самолетов с газотурбинными двигателями». Работники авиационного предприятия по итогам 2-месячного обучения получили удостоверения о повышении квалификации.

Ольга Васильева впервые за долгое время села за парту. На заводе трудится больше 40 лет. Взвешивает самолёты перед эксплуатацией, проверяет работу всех систем. «Это дополнительные знания, и они никогда не помешают. Знания, если их не подпитывать, они устаревают зачастую. Особенно это важно в современной передовой технике. Тем более, сейчас техника на нашем заводе постоянно обновляется, поэтому курсы по повышению квалификации очень важны», – рассказала старший контрольный мастер сборки авиационного предприятия.

Мероприятия реализуется посредством предоставления субсидий работодателям в целях возмещения затрат на обучение работников, а также направления центром занятости на обучение безработных граждан данной возрастной группы.

«Реализация нашего мероприятия направлена на повышение профессионального уровня людей, продолжающих активную трудовую жизнь. Всего в регионе до конца текущего года органами службы занятости запланировано обучение порядка 3 тысяч людей возраста 50 лет и старше», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

На сегодняшний день фактически завершили обучение уже 2612 человек по таким профессиям, как машинист насосной установки, сварщик дуговой сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе и т.д.

В настоящий момент наиболее востребовано повышение квалификации по направлениям: сметное дело и ценообразование, управление складским хозяйством, государственное и муниципальное управление, контрактная система и пр., передает пресс-служба облправительства.