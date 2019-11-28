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Новости /  Общество /  Социум  

У жителей России будут две подряд двухдневные рабочие недели

28 ноября 2019 09:30
138
У жителей России будут две подряд двухдневные рабочие недели
Правительство утвердило производственный календарь.

На последней неделе этого года работать придётся только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, трудовая неделя закончится в пятницу, 10 января.

Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, пишет РИА Новости.
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