Творческие программы в рамках проекта "Культурное сердце России" 6 и 7 июля на набережной в Самаре

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6 июля на Некрасовском спуске в 18.00 выступит ансамбль народных инструментов «Volga-Folk Band» и фолк-проект «BALALIKE», художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Дмитрий Буцыков. Коллектив представит музыкальную программу «Афорты на Гарики Игоря Губермана», фрагмент которой с участием Виктора Намакаренского включен в программу фестиваля «Открытое небо – открытые сердца 2019». «Афорты» - это новый жанр классической музыки, в котором нестандартно сочетается музыка и слово.Музыкальную программу продолжит дуэт «Porter’s». В исполнении музыкантов Владимира Юрина и Дмитрия Дмитриева прозвучат композиции Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Бинга Кросби.Субботний вечер на Маяковском спуске в 18.00 начнет танцевальный клуб «Американо». Преподаватели клуба проведут мастер-класс по кизомбе. Одна изтрактовок названия танца «праздник» или «фестиваль». Кизомба — это праздник общения на языке тела. Продолжит вечер танцевальная школа «Dance@Live» с программой латиноамериканских танцев.7 июля в 18.00 фолк-группа «Диковина» начнет музыкальный вечер на Некрасовском спуске. Народные песни в современной обработке и яркие голоса солисток прозвучат на набережной.В 19.00 группа «Marvisla jazz trio» сыграет всеми знакомые и любимые джазовые стандарты.Закончит музыкальный вечер яркое выступление музыкальной группы «Будем знакомы». Участники группы совмещают гитарную рок-музыку и речитатив, поднимая в песнях актуальные молодежные темы. За все время существования группы с 2015 года, было сыграно более 100 концертов, успешно проведены два сольных концерта в акустическом звуке, два сольных концерта в электрическом звуке.В воскресенье на Маяковском спуске танцевальные ритмы.В 18.00 начнет программу танцевальная школа «Бруклин». Преподаватели школы проведут мастер-классы по хип-хопу и показательные выступления танцоров.В 19.00 зазвучат ритмы Бразилии и зажигательные танцы от группы «Sambara». Продолжит танцевальный вечер танцевальная школа «Tribe» с выступлениями и открытыми мастер-классами от преподавателей, передает пресс-служба горадминистрации.