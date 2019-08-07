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Новости /  Общество /  Социум  

Тольяттинские полицейские нашли пропавшего 9-летнего мальчика

7 августа 2019 16:35
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Он ушел из дома и целый день не выходит на связь. Ранее из дома он не уходил, а когда задерживался, всегда сообщал по телефону.
В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что её 9-летний сын ушел из дома и целый день не выходит на связь. Ранее из дома он не уходил, а когда задерживался, всегда сообщал по телефону. Особое беспокойство матери, вызвало то, что её сын не заходил все это время в социальные сети.

Сотрудники полиции незамедлительно начали поиск ребенка. Следственно-оперативная группа выехала по месту проживания ребенка. Правоохранители подробно опросили членов семьи, соседей, установили круг общения пропавшего мальчика, подробная ориентировка была доведена до всех наружних служб. Полицейские проверяли места возможного пребывания разыскиваемого, опросили его знакомых и близких друзей.

В результате проделанной работы сотрудниками полиции удалось установить местонахождение мальчика. 9-летний житель Тольятти был обнаружен полицейскими в одном из торговых центов города. В ходе опроса ребенок пояснил, что вечером, он находился далеко от дома, в гостях у своего знакомого. Так как идти было домой одному страшно, он остался ночевать у друга. Родителям забыл позвонить. Наутро, по пути домой, мальчик решил зайти в магазин, где его и обнаружили сотрудники полиции. В настоящее время, ребенок передан матери.

По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении пропавшего противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские напоминают гражданам, в случае если пропал ваш ребёнок: не вернулся из школы, с занятий, от друзей в назначенное время необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. При подаче заявления желательно при себе иметь фото пропавшего, в том числе в электронном виде. Вспомнить, во что был одет, предоставить полицейским список друзей несовершеннолетнего, его одноклассников, знакомых, а также, по возможности, их контактные данные. Нужно проанализировать поведение подростка за последнее время: о чём говорил, в каком находился настроении и с кем общался, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


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Комментарии



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