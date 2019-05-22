Судебные приставы и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели акцию «В отпуск — без долгов»

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Судебные приставы и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте помогли жителям и гостям региона узнать возможностях самостоятельного мониторинга своих задолженностей и проверить себя на их наличие. Все желающие могли подойти к стойке судебных приставов, находящейся внутри здания вокзала, чтобы получить консультацию о работе Службы, познакомиться с приложением «ФССП» и «Банком данных исполнительных производств».Проверить себя на задолженности смогли не только пассажиры поездов дальнего следования, но и жители региона, ожидающие пригородные поезда на платформе. Провести время ожидания своей электрички с пользой захотел и гражданин Н. Проверив себя на наличие задолженностей, мужчина узнал, что является должником по кредитным обязательствам. Исполнительное производство на сумму30 тысяч рублей возбуждено в отношении него в одном из районов города. Работники Службы пояснили гражданину Н., что ему необходимо обратиться к судебному приставу, у которого на исполнении находится его производство, оставив мужчине контакты необходимого должностного лица.На вопрос о том, как гражданин Н. относится к проведению подобных проверок, он ответил: «Конечно, наличие долгов может негативно сказаться, допустим, на поездке за границу. Хорошо, что люди выполняют свою работу».Действительно, проведение подобных совместных мероприятий помогает сократить количество должников в регионе, познакомить граждан с возможностями дистанционного взаимодействия со Службой судебных приставов (сервисы «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства») и предупредить жителей области о последствиях не своевременного погашения своих задолженностей.«Граждане должны помнить, что оплатить наложенные на них административные штрафы, они обязаны в течение 60 дней после вступления в силу постановления об административном правонарушении. Неисполнение данной обязанности может привести к увеличению административного штрафа в двукратном размере или даже к административному аресту на срок до пятнадцати суток», - разъяснил начальник отделения исполнения административного законодательства Средневолжского линейного управления МВД России натранспорте майор полиции Григорий Гришин.Проверили себя на наличие задолженностей в этот день 30 человек. Было выявлено 2 должника, сумма общего долга которых составила свыше 60 тысяч рублей.Отметим, что совместные мероприятия проводятся ведомствами на постоянной основе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области