«Студенческий десант»: учащиеся вузов региона знакомятся с работой правоохранителей
21 января 2020 16:46
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Так, подобную встречу в рамках акции для студентов провели сотрудники тольяттинской полиции и представители Общественного совета при городском Управлении.
В ходе мероприятия ребята активно интересовались требованиями, которые предъявляются к кандидатам на службу и, в частности, к здоровью, спрашивали, обязательно ли для полицейского юридическое образование и возможно ли стать стражем правопорядка, будучи выпускником непрофильного вуза. Какие социальные гарантии и льготы предоставляются сотрудникам органов внутренних дел, какие спортивные нормативы необходимо сдать при трудоустройстве на службу – обо всем этом студенты узнали из первых уст. Кроме того, о том, как делали свои первые шаги на пути к этой нелегкой профессии, гостям полиции рассказали недавние выпускники вузов системы МВД России.
Затем молодые люди побывали в кинологическом центре. Опытные кинологи рассказали студентам, как обращаться с питомцами и дрессировать их. А их верные четвероногие товарищи продемонстрировали выполнение различных команд и умение обнаруживать запрещенные вещества. В процессе ребята с интересом расспрашивали сотрудников полиции о том, как попасть на практику в кинологическое подразделение, по какому принципу отбирают собак на службу, какие породы более подходят для такой работы.
В завершение встречи ребята поблагодарили полицейских за оказанное гостеприимство и познавательную экскурсию, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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