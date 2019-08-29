«Сроки жесткие, но выполнимые»: руководитель Департамента градостроительства Сергей Шанов о строительстве новых дорог в Самаре
29 августа 2019 16:11
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году приступили к реконструкции второй очереди Заводского шоссе. Вся необходимая разрешительно – проектная работа завершена. Подрядчик уже на объекте.
В этом году ставится задача по перекладке старых и устройству новых инженерных коммуникаций, строительству ливневой канализации. Окончание работ по реконструкции дороги – 2020 год.
«Там будет полноценная 4-полосная дорога. Фактически будет продолжен участок 1,6 км от ул. Аврора, который был сделан в прошлом году, до ул. 22 Партсъезда. Впоследствии возможно организовать работу общественного транспорта. Там можно будет комфортно, и что еще важнее, безопасно, передвигаться»,- рассказал Сергей Шанов.
Приступили к строительству дороги в мкр. Новая Самара. Это позволит получить два выезда к Красноглинскому шоссе в районе квартала 1 и стадиона «Салют». В рамках реализации данного проекта предусмотрена комплексная работа: оборудуют тротуары, пешеходные переходы, установят светофоры, дорожные знаки, нанесут разметку. Завершить планируют уже в этом году.
Также в этом году должны завершить строительство дороги в пос. Волгарь. «Это долгожданное событие для жителей поселка – строительство выезда на ул. Народная. Все необходимые процедуры завершены. Подрядчик уже начал подготовительные работы на этом объекте», - подчеркнул руководитель Департамента градостроительства.
«С учетом ремонтных работ, проводимых в рамках реализации национального проекта Департаментом городского хозяйства и работ по реконструкции и строительству, которые осуществляет Департамент градостроительства, весь промышленный пояс Самары будет обеспечен полноценной транспортной инфраструктурой», - отметил Сергей Шанов.
До конца текущего года завершится проектирование еще одного важного участка – поперечника: ул. 22 партсъезда от ул. Солнечная до Московского шоссе. Средства на проектные работы получены, контракт заключен. Уже в следующем году планируется начать строительно-монтажные работы.
Началась работа и по ул. Дачная. В соответствии с действующим градостроительным кодексом для строительства линейного объекта, которым является дорога, необходимо разработать проект планировки и проект межевания. Эскизные предложения уже разработаны и проверяются специалистами профильного департамента.
Также завершены торги и начата работа по подготовке проекта планировки и проекта межевания по спуску в районе ул. Лейтенанта Шмидта. С учетом активного жилищного строительства в этом районе – дорога крайне востребована.
После проведенных торгов сейчас заключается контракт по разработке проекта планировки и реконструкции ул. 5 Просека.
«Город выполняет свои обещания. В ходе многочисленных встреч, общения в режиме он-лайн с жителями 5-й Просеки, мы достигли взаимопонимания. В последующем, когда появится школа, она будет обеспечена полноценной дорогой», - сказал Сергей Шанов.
В ходе прямого эфира руководитель профильного департамента рассказал также и о проектных заделах. В минтранс направлена заявка о включение в будущие этапы программы «БКАД» такого объекта как Ракитовское шоссе. По нему уже утверждены проекты планировки и межевания. До 2022 года уже обеспечены финансированием на проектирование 11 объектов: 3 автомобильные дороги, 6 новых детских садов, 2 школы (на ул. Н. Панова и на 5 Просеке), спортивно – оздоровительный комплекс в пос. Прибрежный. Всего же в проектном заделе Департамента градостроительства значится 90 объектов, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
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Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
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