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Новости /  Общество /  Социум  

Собчак и Богомолов приехали на свадебный банкет на карете

13 сентября 2019 21:53
87
Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно.
Ксения Собчак и Константин Богомолов на карете въехали в ворота Музея Москвы, где состоится свадебный банкет. Многочисленные журналисты встретили новобрачных криками "Горько", передает life.ru.

Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно. Известно, что на банкет приглашено порядка 300 человек. Гости продолжают прибывать.

Собчак и Богомолов не изменили своему стилю даже в день свадьбы: выбрали "страшную дату" — пятницу, 13-е, а также приехали в загс на катафалке. Правда, ради венчания новобрачные пересели на карету, а телеведущая даже изменила образ на более скромный.



Фото:   pixabay




 
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Комментарии



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