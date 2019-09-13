Собчак и Богомолов приехали на свадебный банкет на карете
13 сентября 2019 21:53
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Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно. Известно, что на банкет приглашено порядка 300 человек. Гости продолжают прибывать.
Собчак и Богомолов не изменили своему стилю даже в день свадьбы: выбрали "страшную дату" — пятницу, 13-е, а также приехали в загс на катафалке. Правда, ради венчания новобрачные пересели на карету, а телеведущая даже изменила образ на более скромный.
Фото: pixabay
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