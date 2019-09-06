Скорректирован перечень маршрутов автобусов, которые дополнительно будут поданы после фейерверка в День города

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В День города,, после окончания праздничного фейерверка в 22:00 для удобства горожан будет подан дополнительный подвижной состав автобусного парка на улицу Красноармейская: автобусы маршрутов №№ 1, 2, 4, 5д, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 75, 48д, 92, 207, 297 - посадка будет осуществляться по нечетной стороне улицы Красноармейская на участке от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская.Также, как сообщает городской Департамент транспорта, будут поданы дополнительные трамваи:- на ул. Галактионовская (остановка «Улица Красноармейская») – трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22;- по ул. Красноармейская (остановка «Улица Галактионовская») – трамваи маршрутов №№ 1, 3.Указанные маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал.Кроме того, в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будет усилена работа маршрутов общественного транспорта, проходящих в районе организации праздничных мероприятий:- 6 сентября 2019 года - вблизи пл. Славы, по ул. Молодогвардейская – усиление работы автобусных маршрутов №№ 24, 92; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 207, 297; по ул. Галактионовская – трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 15, 22;- 7 сентября и 08 сентября 2019 года - вблизи площади им. Куйбышева, по ул. Галактионовская – трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 22; по ул. Красноармейская – трамвайных маршрутов №№ 1, 3, автобусных маршрутов №№ 34, 207, 226; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 50; по ул. Чапаевская – автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации