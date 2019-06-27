Самарский электромеханический завод повышает квалификацию работников старшего поколения и сохраняет их занятость

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Губернатор Самарской областиуделяет особое внимание работе по повышению качества подготовки не только молодых кадров, но и людей старшего поколения, настроенных на профессиональное долголетие.На Самарском электромеханическом заводе, выпускающем с 1942 года продукцию военного назначения, а также комплектующие для АО «АВТОВАЗ», работает около 450 человек, из них 60 человек – работники предпенсионного возраста. Люди старшего поколения, имея опыт, благодаря национальному проекту «Демография» могут обновить свои профессиональные навыки, сохранить рабочее место и уровень своей зарплаты.С 2019 года в рамках нацпроекта министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области реализуется мероприятие попрофессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. В мероприятии могут принять участие, как работники организаций, так и люди предпенсионного возраста, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости. Всего до конца года запланировано профобучение свыше 1 тысячи человек. На эти цели предусмотрено 73,6 млн рублей.В настоящий момент заключены 32 договора на организацию обучения 563 человек старшего поколения. Договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат на обучение заключены с АО «АВТОВАЗ», АО «Лада – ИМИДЖ», ООО «Самарский стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ РУС» и т.д.Самарский электромеханический завод – один из первых заключил соглашение на обучение 40 сотрудников предпенсионного возраста, как из административного сектора, так и с производственного (слесари, сборщики, наладчики). В настоящее время повышают квалификацию 12 специалистов.«Повышение квалификации сотрудников положительно отражается как на качестве продукции, так и на производительности труда. Обучение дает нашим сотрудникам необходимый набор знаний для освоения новых технологий и нового производственного оборудования», – пояснил заместитель генерального директора по персоналу и безопасности режима АО «Самарский электромеханический завод» Андрей Антонов.Важным и прорывным направлением стало производство инновационного медицинского оборудования, разработанного самарскими учеными из СамГМУ. Так, например, завод производит тренажеры для реабилитации людей, перенесших инсульт, а также специальные медицинские симуляторы, на которых обучаются студенты-медики. В связи с этим, помимо повышения квалификации имеющихся работников, на заводе планируется дополнительно создать 50 рабочих мест. В работе по подбору персонала активно помогает центр занятости населения Самары. По словам Андрея Антонова, за последние 2 года почти половина персонала трудоустроена при содействии службы занятости.Владислав Парфёнов, заместитель начальника цеха, на заводе работает 2 года, недавно повысил квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»:«Учиться никогда не поздно в любом возрасте. Радует отношение руководства к персоналу – обучение, повышение квалификации, сохранение рабочего места, несмотря на возраст, вовремя выплачиваемая зарплата. Коллектив на заводе очень хороший. Все устраивает!», передает пресс-служба минтруда СО.Фото: пресс-служба минтруда СО