Самарская областная юношеская библиотека проведет областной молодежный квест по улицам Самары

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26 октября в 11.00 Самарская областная юношеская библиотека (Самара, пр.Ленина, 14) организует V Областной молодёжный квест «САМАРА ТЕАТРАЛЬНАЯ». Мероприятие призвано содействовать формированию у молодого поколения интереса к исторически значимым и памятным местам малой родины, расширению их кругозора и патриотическому воспитанию. В Год театра в России основная тема квеста – театры и театральные деятели Самары.Участникам предстоит пройтись по историческому центру города, выполняя различные задания, тематические ребусы, задачи и загадки. Финалом мероприятия станет торжественное закрытие квеста и вручение призов командам-победителям.К участию в квесте приглашаются команды молодых людей в возрасте от 16 лет. В этом году участниками квеста будут команды из г.о. Самара и муниципальных образований Самарской области, передает пресс-служба облправительства.