Самарская область вошла в число регионов с минимальными рисками для инвесторов

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Издание «Коммерсант» опубликовало ХХV Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, составленный агентством RAEX. По итогам 2020 года Самарская область вошла в группу 2А, со средним потенциалом и минимальными рисками. В соседях нашего региона по группе – Республика Татарстан, Нижегородская, Белгородская и Свердловская области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области, – отметил Глава региона в своем Послании.

Эффективная работа по взаимодействию с бизнесом неоднократно отмечалась на федеральном уровне. По итогам 2019 года Самарская область заняла 22 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив. Завоевать лидерство среди остальных субъектов РФ Самарская область смогла в сфере государственно-частного партнерства.

«В Самарской области работа с инвесторами является приоритетной, губернатор Дмитрий Азаров ставит перед командой правительства задачу стать самым комфортным регионом в стране для бизнеса. И у Самарской области для этого есть все: профессиональная команда, индустриальные площадки, квалифицированные кадры, одни из лучших в стране специализированные вузы и трудолюбивые ответственные люди, а значит, любой инвестор найдет здесь все условия для успеха!», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Комфортные условия для бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированные Президентом страны Владимиром Путиным.

Региону, действительно, есть, что предложить бизнесу. Это, в частности, инвестиционные площадки, с их развитой инфраструктурой, готовыми коммуникациями, налоговыми льготами и преференциями: Особая экономическая зона «Тольятти», индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», «Новосемейкино», территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

С июля в регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, вкладывающих свои средства в проекты «с нуля» или развитие уже существующих. Снижены требования к получению инвестиционными проектами статуса стратегических, особенно это касается реализации проектов в моногородах.

Проведение целенаправленной инвестиционной политики приносит свои результаты: сегодня в регионе реализуется почти 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1 трлн. рублей. В результате их реализации только в 2020 году будет создано 4 143 рабочих места. К концу года в Самарской области будет запущено 14 производств, а общее количество новых рабочих мест достигнет 10 тысяч, передает пресс-служба облправительства.