Самарская область - лучшая по инфраструктуре чтения

192

На Всероссийской конференции «Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах» был представлен рейтинг российских регионов 2020 года по уровню развития инфраструктуры книги и чтения.

Российские эксперты обсудили основную проблематику развития инфраструктуры книги и чтения в России, рассказали о региональных программах поддержки чтения, опыте партнерства Российского книжного союза с регионами, об итогах конкурса «Самый читающий регион» 2020 года и эффективных практиках по поддержке книги и чтения в российских регионах.

Топ-20 российских регионов за 2019-2020 гг. возглавила Самарская область.

По экспертным данным, 82% библиотек региона обеспечивают доступ в интернет для посетителей, и только в 2020-м было проведено более 7 тыс. онлайн-мероприятий по поддержке литературы и чтения на 39 собственных интернет-ресурсах.

Помимо этого, в Самарской области высокий уровень развития книготорговой инфраструктуры (1 книжный на 12 567 жителей) и высокий коэффициент территориальной доступности объектов книгораспространения – 5,8 на 100 кв. км (средний по РФ – 0,7 объекта на 100 кв. км). Местные книготорговые сети не только принимают активное участие в распространении, но и занимаются подготовкой и изданием краеведческой литературы, передает пресс-служба минкульта СО.