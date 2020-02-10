Самарская филармония приглашает всех желающих к участию в проекте «Бессмертные песни о войне»
10 февраля 2020 18:44
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Победители проекта «Бессмертные песни о войне» примут участие в праздничном концерте на пл. Куйбышева, посвящённом 75-летию Великой Победы.
Для участия в кастинге необходимо заполнить заявку: прислать свои данные — ФИО, телефон и электронный адрес, название выбранной песни из предложенного списка — на электронную почту rusakova@filarm.ru или smirnov-ya@filarm.ru
Скачать заявку на участие в кастинге и список песен можно на сайте филармонии.
Исполнять песню на кастинге можно под «минус», со своим концертмейстером или с концертмейстером филармонии (об этом нужно предупредить в заявке). Принять участие в кастинге может любой желающий, а также вокальные ансамбли и хоровые коллективы, передает пресс-служба минкульта СО.
Заявки принимаются до 16 марта 2020 г.
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