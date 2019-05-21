Штормовое предупреждение! Ночью 22 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0,-2°С

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Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: по информации ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение. Ночью 22 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0,-2°С.В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.