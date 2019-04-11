С 15 апреля на территории Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим

121

Постановлением Правительства Самарской области от 10.04.2019 № 209на территории региона вводится особый противопожарный режим, на период действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в лесу запрещено разводить костры, проводить работы с открытым огнем.При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах.Кроме того, запрещено сжигание мусора, сухой травянистой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.Ежедневно, начиная с 15 апреля 2019 года, на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в разделе «Пожароопасная обстановка» и будет размещаться информация о классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.С 15 апреля министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с ГУ МЧС России по Самарской области и территориальными органами МВД России по Самарской области, будет проводиться совместное патрулирование территорий лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров. Патрулирование будет осуществляться по 212 маршрутам общей протяженностью 32711 км.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 руб., на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 руб, передает пресс-служба облправительства.Благодаря совместной профилактической деятельности специалистов лесного хозяйства и глав муниципальных образований работу по охране лесов от пожаров в 2018 году удалось удержать под контролем.Убедительно просим жителей Самарской области строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах для сохранения природы и собственной безопасности.Министерство благодарит жителей Самарской области за понимание, данные ограничения в период действия особого противопожарного режима являются вынужденной и необходимой мерой для сохранения лесов нашего региона.При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефону диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области 8-846-231-00-63 (круглосуточно), по федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный), передает пресс-служба облправительства.