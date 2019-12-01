Рядом со стадионом «Самара Арена» откроется «Олимпийская Деревня»

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«Самарская олимпийская деревня” будет включать трёхкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка, фан-керлинг, тир, огромный футбольный киккер, кроссфит-зона, сноукайтинг, футбольный аттракцион «Соболемания — прыгни как Соболев», беговелы для малышей, горки и другие зимние забавы.В преддверии Олимпиады-2020 в Токио будет работать специальная площадка «Юкигассен» — командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии.Открытие “Самарской Олимпийской Деревни” состоится 28 декабря зрелищным мероприятием — товарищеским хоккейным матчем между командами журналистов «Роспресса» и ветеранов ЦСКА ВВС. Дальше будет ещё интересней!Каждый день с 28 декабря по 8 января гостей ждёт программа зимних развлечений для всех возрастов: олимпиада в валенках, заезд на собачьих упряжках, забег в новогодних костюмах, лыжный спринт, регби на снегу, мастер-класс от паралимпийцев региона, показательные выступления по фигурному катанию.Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов подчеркнул: «Организация новогодних праздничных активностей для жителей и гостей Самары на территории возле стадиона «Самара Арена» становится еще одной доброй традицией нашего города. В этом году акцент сделан на спортивной составляющей. Поэтому в праздничные дни будет еще одна отличная возможность приобщиться к занятиям физкультурой и спортом, прекрасно провести время на площадке Самарской Олимпийской деревни».Также на территории будет работать «Терем Снегурочки», где сказочные герои увлекут маленьких гостей в настоящую спортивную сказку. А в лесу появится «Арт-аллея снеговиков» от участников нашей Олимпийской деревни.На главной сцене будет проходить ежедневная развлекательная программа, физкультурные мероприятия, театрализованный квест, фотоконкурсы, живые выступления самарских музыкантов, радиорубка для всех желающих, спарта-дискотека для детей и взрослых, рядом — новогодняя ярмарка, масса вкусностей и арт-объекты для ярких фотографий!31 декабря — расширенная развлекательная программа с салютом, встреча нового года и праздничное веселье.Посетить «Самарскую Олимпийскую деревню» будет интересно и взрослым и детям. Площадка будет открыта ежедневно с 12:00 до 22:00.Следите за новостями в Вконтакте и Instagram — @SportVill, а также на сайте samaraarena.events, передает пресс-служба облправительства.