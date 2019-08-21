Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео

111

"Пропеллер" выполняется тремя самолётами, в данном случае Як-52. Один из них летит строго горизонтально, а два других вращаются вокруг него синхронно. Зрелищности действию добавляет дымовой след самолётов. Сложный технический элемент на МАКС-2019 исполнят члены пилотажной команды "Первый полёт" Антон Беркутов, Роман Овчинников и Александр Михайлов.— Мы всегда готовим разнообразную и уникальную программу. В этот раз будет представлена наша новая фигура "Пропеллер". Все фигуры и элементы известные, но мы покажем их в новой конфигурации, с новой подачей, — рассказал Лайфу Овчинников.МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.