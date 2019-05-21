Роспотребнадзор СО проведет тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и отдыха

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Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области»до 3 июня 2019 года.Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также по обеспечению безопасности детского отдыха можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам «горячей линии»: (846) 266-98-49; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефонам: (846) 373-49-22, 337-73-93.Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, передает пресс-служба горадминистрации.