Роспатент назвал самую необычную заявку на патент

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"Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида", - рассказал он."Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа", - добавил глава Роспатента.По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство. "Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО "Татнефть", МНТК "Микрохирургия глаза" имени С.Н. Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок. Один только Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году", - рассказал Ивлиев.Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии"В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком – средством индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно отрадная тенденция", - рассказал глава Роспатента.Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.