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Новости /  Общество /  Социум  

Результаты реализации национального проекта «Демография» обсудят в Сызрани на выездном совещании

14 октября 2019 18:57
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В расширенном совещании примут участие представители областного правительства, администрации городского округа Сызрань, представители муниципальных социально значимых учреждений.
15 октября в 11.00 в актовом зале МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи»  состоится окружное выездное совещание руководства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, где будет обсуждаться ход реализации национального проекта «Демография» на территории Самарской области.

В расширенном совещании примут участие представители областного правительства, администрации городского округа Сызрань, представители муниципальных социально значимых учреждений.

Для глав муниципалитетов подобные совещания имеют особое значение. Они позволяют конкретизировать поставленные задачи, проанализировать и использовать положительный опыт других территорий.

В Самарской области в 2019 году началась реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Национальные проекты закрепили цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года.

Среди ключевых целей, лежащих в основе национального проекта «Демография»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, повышение рождаемости, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.

После совещания представители областного правительства планируют навестить многодетную семью Землянских, заявленных на награждение орденом
«Родительская слава» (государственная награда Российской Федерации) за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Землянские
воспитывают семерых детей: четырех сыновей и трех дочерей. В 2018 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. Для своих детей они образец супружеской любви и верности.

За заслуги в укреплении института семьи, за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций семья Землянских занесена в Книгу Почета «Летопись
семейного благополучия городского округа Сызрань».

За достойное воспитание детей Землянская Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, а ее муж Иван Николаевич -
знаком общественного признания «Во славу отцовства».

За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрены Благодарностью Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Социум
14 октября 2019  18:57
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