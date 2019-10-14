Результаты реализации национального проекта «Демография» обсудят в Сызрани на выездном совещании

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в 11.00 в актовом зале МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи» состоится окружное выездное совещание руководства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, где будет обсуждаться ход реализации национального проекта «Демография» на территории Самарской области.В расширенном совещании примут участие представители областного правительства, администрации городского округа Сызрань, представители муниципальных социально значимых учреждений.Для глав муниципалитетов подобные совещания имеют особое значение. Они позволяют конкретизировать поставленные задачи, проанализировать и использовать положительный опыт других территорий.В Самарской области в 2019 году началась реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Национальные проекты закрепили цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года.Среди ключевых целей, лежащих в основе национального проекта «Демография»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, повышение рождаемости, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.После совещания представители областного правительства планируют навестить многодетную семью Землянских, заявленных на награждение орденом«Родительская слава» (государственная награда Российской Федерации) за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Землянскиевоспитывают семерых детей: четырех сыновей и трех дочерей. В 2018 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. Для своих детей они образец супружеской любви и верности.За заслуги в укреплении института семьи, за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций семья Землянских занесена в Книгу Почета «Летописьсемейного благополучия городского округа Сызрань».За достойное воспитание детей Землянская Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, а ее муж Иван Николаевич -знаком общественного признания «Во славу отцовства».За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрены Благодарностью Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.