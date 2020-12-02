Республика Беларусь ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из регионов РФ, где был обнаружен птичий грипп

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Управление Россельхознадзора по Самарской области, в соответствии с распоряжением Россельхознадзора сообщает для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность о том, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц на территории Республики Татарстан, Ростовской, Самарской и Томской областей Российской Федерации Республика Беларусь вводит временные ограничения на поставки на территорию Республики Беларусь из вышеуказанных регионов - птицеводческой продукции: живой птицы; инкубационного и пищевого яйца; мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца; пуха и пера, не подвергнутых обработке (дезинфекции) охотничьих трофеев пернатой дичи (птицы); кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы (за исключением муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных; кормовых добавок и прошедших термическую обработку готовых кормов для кошек, собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных животных); непищевого сырья животного происхождения, предназначенного для производства кормов для непродуктивных домашних животных и пушных зверей; кормов и кормовых добавок растительного происхождения (за исключением кормовых добавок и готовых кормов для кошек и собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных животных).

Фото: Управление Россельхознадзора по Самарской области