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Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия
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Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия

4 декабря 2020 16:46
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На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и горадминистрации.

Сегодня, 4 декабря, состоялась рабочая встреча ректора Самарского государственного университета путей сообщения Ивана Андрончева и руководителя департамента транспорта г.о. Самара Сергея Маркина. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и городской администрации Самара в части реализации крупных инновационных проектов областном центре.

В настоящее время команда менеджеров городской и областной администрации проходит обучение и стажировку в Московской школе управления СКОЛКОВО.  Подготовка управленческих кадров для 100 крупнейших городов России реализуется под эгидой госкорпорации ВЭБ.РФ. Программа обучения разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) экспертами СКОЛКОВО в партнёрстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Высшей школой экономики и Российской экономической школой и является уникальным образовательным проектом международного уровня. В обучении участвуют мэры, заместители губернаторов и другие ключевые региональные и муниципальные чиновники. 

По словам Сергея Маркина, для реализации программы по развитию 100 крупнейших городов России отобрано несколько крупных проектов, в том числе на уровне Самары планируется создание научно-производственного кластера и развитие инновационных транспортных систем.

«Современный научно-производственный кластер в Самаре не может развиваться без участия СамГУПС – одного из фундаментальных участников консорциума самарских вузов. Транспортный университет – это мощный центр, в котором сконцентрированы научные основы для развития и подготовки кадровой базы для крупных транспортных компаний и промышленных предприятий», - отметил Сергей Маркин.

Так, например, создание научно-производственного кластера планируется на территории стадиона «Самара-Арена». Строительство современного кампуса для студентов выведет подготовку кадров на новый уровень обучения и проживания. Цель всех проектов – создать инновационную, красивую, комфортную среду в мегаполисе, чтобы жители были довольны родным городом. Не случайно презентация самарского проекта называется «Самара – просто космос!», представляющая областной центр, как современный, комфортный мегаполис, вызывающий у жителей и гостей массу положительных эмоций. 

Как рассказал ректор СамГУПС Иван Андрончев, в рамках реализации Стратегии развития университетского комплекса СамГУПС планируется совершенствование образовательной и материально-технической среды вуза, строительство нового учебного корпуса и общежития.

В части создания современного кампуса «Университета будущего» для российских и иностранных студентов решается важная государственная задача по привлечению в регион талантливой, мотивированной молодежи. Для этого предстоит построить новый учебный корпус и общежитие, соответствующие современным требованиям, чтобы представить российское образование с самой лучшей стороны. В университете ведется разработка принципиально нового газотурбовоза «Павлович», названного в честь первого ректора железнодорожного вуза. Газотурбовоз будет востребован на перевозках по Северному широтному ходу. К разработке привлечены ведущие предприятия Самары, и создание научно-производственного кластера в регионе ускорит реализацию перспективного проекта.  

«Безусловно, подобные проекты могут быть реализованы только при условии поддержки со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и мэра города Елены Лапушкиной. Результаты не заставят себя долго ждать. Новые инновационные решения, применяемые для создания комфортной городской среды, оценят и студенты, и жители города. Кроме того, в условиях перехода к цифровым технологиям, новые решения будут полезны для городской экономики, помогут привлечь в регион новые инвестиции», - подчеркнул ректор СамГУПС.

В ходе встречи с главой департамента транспорта также обсуждались вопросы развития скоростной электрички в Самаре, организации транспортно-пересадочных узлов в черте города во взаимодействии с самарским метрополитеном и общественным транспортом. Конечная цель преобразований – создание комфортной городской среды и выход городской экономики на новый качественный уровень, передает пресс-служба СамГУПС.

 

Фото:   СамГУПС

 

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Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
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Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб. Экономика региона
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НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
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Акценты
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
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НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
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Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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