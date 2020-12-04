Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия

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Сегодня, 4 декабря, состоялась рабочая встреча ректора Самарского государственного университета путей сообщения Ивана Андрончева и руководителя департамента транспорта г.о. Самара Сергея Маркина. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и городской администрации Самара в части реализации крупных инновационных проектов областном центре.

В настоящее время команда менеджеров городской и областной администрации проходит обучение и стажировку в Московской школе управления СКОЛКОВО. Подготовка управленческих кадров для 100 крупнейших городов России реализуется под эгидой госкорпорации ВЭБ.РФ. Программа обучения разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) экспертами СКОЛКОВО в партнёрстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Высшей школой экономики и Российской экономической школой и является уникальным образовательным проектом международного уровня. В обучении участвуют мэры, заместители губернаторов и другие ключевые региональные и муниципальные чиновники.

По словам Сергея Маркина, для реализации программы по развитию 100 крупнейших городов России отобрано несколько крупных проектов, в том числе на уровне Самары планируется создание научно-производственного кластера и развитие инновационных транспортных систем.

«Современный научно-производственный кластер в Самаре не может развиваться без участия СамГУПС – одного из фундаментальных участников консорциума самарских вузов. Транспортный университет – это мощный центр, в котором сконцентрированы научные основы для развития и подготовки кадровой базы для крупных транспортных компаний и промышленных предприятий», - отметил Сергей Маркин.

Так, например, создание научно-производственного кластера планируется на территории стадиона «Самара-Арена». Строительство современного кампуса для студентов выведет подготовку кадров на новый уровень обучения и проживания. Цель всех проектов – создать инновационную, красивую, комфортную среду в мегаполисе, чтобы жители были довольны родным городом. Не случайно презентация самарского проекта называется «Самара – просто космос!», представляющая областной центр, как современный, комфортный мегаполис, вызывающий у жителей и гостей массу положительных эмоций.

Как рассказал ректор СамГУПС Иван Андрончев, в рамках реализации Стратегии развития университетского комплекса СамГУПС планируется совершенствование образовательной и материально-технической среды вуза, строительство нового учебного корпуса и общежития.

В части создания современного кампуса «Университета будущего» для российских и иностранных студентов решается важная государственная задача по привлечению в регион талантливой, мотивированной молодежи. Для этого предстоит построить новый учебный корпус и общежитие, соответствующие современным требованиям, чтобы представить российское образование с самой лучшей стороны. В университете ведется разработка принципиально нового газотурбовоза «Павлович», названного в честь первого ректора железнодорожного вуза. Газотурбовоз будет востребован на перевозках по Северному широтному ходу. К разработке привлечены ведущие предприятия Самары, и создание научно-производственного кластера в регионе ускорит реализацию перспективного проекта.

«Безусловно, подобные проекты могут быть реализованы только при условии поддержки со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и мэра города Елены Лапушкиной. Результаты не заставят себя долго ждать. Новые инновационные решения, применяемые для создания комфортной городской среды, оценят и студенты, и жители города. Кроме того, в условиях перехода к цифровым технологиям, новые решения будут полезны для городской экономики, помогут привлечь в регион новые инвестиции», - подчеркнул ректор СамГУПС.

В ходе встречи с главой департамента транспорта также обсуждались вопросы развития скоростной электрички в Самаре, организации транспортно-пересадочных узлов в черте города во взаимодействии с самарским метрополитеном и общественным транспортом. Конечная цель преобразований – создание комфортной городской среды и выход городской экономики на новый качественный уровень, передает пресс-служба СамГУПС.

Фото: СамГУПС