Работодатели Самарской области в два раза чаще стали упоминать covid-19 в вакансиях

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По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, за последние три месяца в России было опубликовано 7,9 тысячи вакансий с упоминанием новой коронавирусной инфекции. Из них 154 – в Самарской области. Для сравнения: с середины марта по середину июня количество таких вакансий в стране составило 4,6 тысячи (в Самарской области – 77).

Чаще всего вакансии, в которых есть слова «ковид», «коронавирус» и «covid», встречаются в профессиональных сферах «Медицина, фармацевтика» (как правило, речь идет о вакансиях для медперсонала, который работает с носителями вируса), «Строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «Транспорт», «Продажи» и «Рабочий персонал» (здесь работодатели подчеркивают, что их компания работает в обычном режиме несмотря на пандемию, а также – что соблюдаются все необходимые меры безопасности). Есть и такие вакансии, где в число основных обязанностей входит обеспечение профилактики/борьба с covid-19.

В то же время, слово «карантин», наоборот, стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже: по всей России количество упоминаний сократилось с 12,8 тысячи весной до 5,9 тысячи осенью. Однако Самарская область общий тренд не поддержала: здесь «карантин» в вакансиях сейчас стал попадаться чаще, чем весной (112 в августе-ноябре против 84 в марте – июне).

Упоминания карантина чаще всего встречаются в текстах вакансий для рабочего персонала, для представителей сферы транспорта и логистики, специалистов по продажам, ИТ-специалистов и производственников. Обычно речь идет о том, что компания стабильно работает и не закрывалась даже в период карантина, также многие работодатели сообщают, что на случай карантина готовы организовать удаленную занятость.

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