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Новости /  Общество /  Социум  

Пятый по счету очаг АЧС обнаружен на территории нацпарка «Самарская Лука»

27 февраля 2020 16:33
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Были обнаружены 9 трупов диких кабанов. У всех девяти кабанов выявлен возбудитель вируса Африканской чумы свиней.
В Самарской области выявлен новый, уже 5 по счету, очаг африканской чумы свиней – на территории Национального парка «Самарская Лука»

26 февраля на территории Сосново–Солонецкого участкового лесничества в 53 квартале ФГБУ «Национальный Парк «Самарская Лука» были обнаружены 9 трупов диких кабанов.

Специалистами ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» были проведены лабораторные исследования патологического материала, отобранного от павших животных. У всех девяти кабанов выявлен возбудитель вируса Африканской чумы свиней.

Департаментом ветеринарии Самарской области в адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий, в связи с выявлением нового очага АЧС.

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней находятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области.



Фото:   Управление Россельхознадзора по Самарской области

 
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Комментарии


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