Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
10 августа 2019 14:18
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— Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства, — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Стриженов принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров, которые вписали незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа.
Олег Стриженов знаком зрителям по ролям в фильмах "Его звали Роберт", "Звезда пленительного счастья", "Неподсуден", "Юность Петра" и другим. В 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2009 году — премию "Золотой орёл" за вклад в киноискусство.
Фото: соцсети
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